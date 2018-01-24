США готовы сотрудничать с РФ в сфере энергетики

Глава Минэнерго США Рик Перри заявил о готовности Вашингтона сотрудничать с РФ в сфере экономики, передает ТАСС.

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Министры энергетики РФ и Саудовской Аравии встретились в Давосе

Как следует из заявления министра, сделанного в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, РФ и США нашли сферы общих интересов.

«Когда я думаю о двух [наших] странах и соперничестве, которое существовало, я также думаю о том, где мы можем работать вместе: США обратились к России, и вы помогли нам отправить нашего космонавта в космос — есть эти возможности для сотрудничества», — сказал Перри.

Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с американским коллегой в кулуарах Всемирного экономического форума. Главы ведомств также совместно выступили на сессии «Новое равновесие в энергетике», где, кроме РФ и США, приняли участие министры энергетики и промышленности Саудовской Аравии и Индии.

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