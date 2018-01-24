Студенты из ЮЗАО смогут посмотреть фильмы со скидкой в кинозале «Салют»

В день студента, 25 января, учащиеся столичных вузов смогут с 30% скидкой пройти в кинотеатры компании «Москино».

Стоит обозначить, что акция распространяется на всех студентов столичных институтов, независимо от формы обучения.

Акция для студентов пройдет в ряде кинотеатров столицы.

Обычная цена на билеты в кино варьирует от 300 до 380 руб. «Таким образом, они смогут посмотреть не только лишь фестивальные фильмы, однако и блокбастеры», — поясняется в источнике. Билеты будут реализовываться на сеансы, которые идут с 14:00 и до конца дня. С 2-х часов дня и до ночи все билеты для студентов будут стоить всего 200 руб.

В кинозале «Космос» покажут кино со особой скидкой для студентов. Также скидка касается билетов на фильм кинорежиссера Михаэля Ханеке «Хэппи-энд» в кинозале «Факел».

Для получения скидки нужно при закупке билета показать студенческий. Сходные приятные бонусы ожидают всех Татьян, студенток с таким именем на каток пустят бесплатно.

По льготной цене в День студента учащиеся смогут прокатиться на коньках на ВДНХ.