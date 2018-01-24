Суд о госизмене Януковича: названа новая дата заседания

Оболонский районный суд Киева объявил перерыв по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 25 января.Как сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, перерыв продлится до 10:00 четверга.Правозащитник Виталий Сердюк, который представляет в суде интересы Януковича, отметил, что список свидетелей защиты еще не готов.Януковичу инкриминируют то, что 1 марта 2014 г., пребывая на территории РФ, он совершил госизмену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ с просьбой использовать российские войска на территории Украины.