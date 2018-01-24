Супрун объяснила, как проверить качество бельгийской вакцины от кори

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, что Минздрав уверен в качестве и безопасности вакцин, закупаемых с помощью UNICEF Ukraine.

Супрун отметил: «Сегодня украинские дети получают надежную вакцину КПК от кори, паротита и краснухи — Приорикс, производства Бельгии. Качество вакцины подтверждена ВОЗ. Безопасность вакцины также контролируется во время его доставки в Украину, регионов и ваших поликлиник».

По ее словам, родители могут лично убедиться в надежности вакцины перед тем, как делать ребенку прививки. Она уточнила, что для этого нужно проверить термоиндикаторы, показывающие, был соблюден оптимальный температурный режим при транспортировке вакцины.

Супрун подчеркнула: «Они на флаконе вакцины и в карточке-индикаторе контроля холодовой цепи. Термоиндикатор на флаконе — белый квадрат. Он показывает, что во время хранения вакцины не было повышения температуры. Термоиндикатор в карточке — серая отметка у красного указателя ColdMark. Он показывает, что вакцина не была заморожена. Если они такого же цвета, как на изображениях, ваша вакцина в норме. Делайте прививки и получите свою защиту».

Фото: