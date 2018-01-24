Свыше 1 млрд долларов израсходовали на строительство комплекса «Федерация» в «Москва-Сити»

Строительство башни «Федерация» в «Москва-Сити» обошлось в $1,2 млрд.

Как обозначил Михаил Смирнов, в многоэтажном здании проданы фактически все кабинеты: осталось порядка 3%.

«Общая стоимость возведения „Башня Федерация“ составила 1,2 млрд. долларов — строительство небоскребов такого уровня очень затратно, это неповторимый проект, в котором применялись самые передовые решения и технологии», — сообщил Смирнов.

Отмечается, что кабинеты и апартаменты имеют отдельные входы. Планируется, что во втором квартале 2018 года будет открыта смотровая площадка. Самый высокий пентхаус стоит около 2 млрд руб.

«Самая высокая точка башни, где будут находиться люди, размещена на уровне 369,4 м», — добавил М. Смирнов.

Самый высокий пентхаус, расположенный в деловом центре «Москва-Сити», в башне «Федерация», может обойтись покупателю приблизительно в 2 млрд руб. Первую ввели в 2007—2008 годах, вторую — в конце 2017. Самые востребованное жилье в «Москва-Сити» — квартиры «для небожителей» на самых высоких этажах, где раскрываются необычные виды на город. Строительство началось в 2004, при всем этом работы на небоскребе приостанавливались во время кризиса 2008 года, после пожара в середине весны 2012 г, а еще весной 2013 года, когда С. Полонский решил реализовать собственный бизнес. Башни объединены шестиэтажным стилобатом, в котором расположен торговый центр. Площадь здания составляет 443 тыс. кв.м. В комплексе 67 лифтов и 16 эскалаторов.