Тело мужчины нашли в машине, которая врезалась в остановку в Москве

В салоне внедорожника, который в среду вечером в Москве врезался в остановку общественного транспорта, обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД, отмечая, что, при наезде внедорожника на остановку тело мужчины отбросило в заднюю часть салона, туда, где начинается багажник, где его и обнаружили полицейские, прибывшие по вызову. Причина смерти мужчины, находившегося в салоне автомобиля в настоящее время устанавливается.

Напомним: ранее СИИ сообщили, что в результате наезда автомобиля на остановку у дома 68 по проспекту Мира в Москве погиб один человек и четверо пострадали. Позже в среду дежурный офицер ГУ МВД озвучил уточненные данные:

«В салоне автомобиля был обнаружен труп пассажира. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

При этом сообщается, что столичная полиция выясняет погиб ли мужчина в результате ДТП или был мертв до этого. Водитель внедорожника, по словам полицейских, отказывается от госпитализации, в настоящее время с ним работают сотрудники полиции.