Тиллерсон и Лавров обсудили ситуацию в Украине, Сирии и КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.

Пресс-служба Госдепартамента США сообщают, что в ходе разговора Тиллерсон обратил внимание на предстоящую встречу спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

В Госдепе отметили: «Тиллерсон подчеркнул необходимость того, чтобы Россия ускорила выполнение своих обязательства в рамках минских соглашений и вернуться к деэскалации боевых действий на востоке Украины».

Также, отмечалось, что в отношении Сирии обсуждалась роль России в обеспечении конструктивных позиций режима Башара Асада в женевском процессе.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг КНДР и выразили общее мнение, что Северной Корее следует строго выполнять требования Совбеза ООН.