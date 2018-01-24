Тиллерсон: Россия отвечает за жертв химатак в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон возложил на Россию часть ответственности за использование химического оружия в Сирии.

Тиллерсон отметил, что Россия взяв под защиту режим в Дамаске, фактически предала международную Конвенцию о запрещении химического оружия.

Он добавил: «Только вчера более 20 гражданских лиц, подавляющее большинство из которых дети, стали жертвами очевидной атаки с применением хлора».

Тиллерсон подчеркнул, что не столь важно, кто стоит за этой конкретной атакой, тем не менее Россия, в конечном счете, несет ответственность за жертвы химатак в Сирии.

Отмечается, что он имел в виду сообщения сирийских правозащитников о том, что накануне химическое оружие было, предположительно, применено в районе Восточной Гуты, контролируемом сирийской оппозицией.