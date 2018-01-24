Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге в государстве Украина — Опрос

Лидерами президентского рейтинга в государстве Украина являются лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко, однако разрыв между ними небольшой.

За Тимошенко проголосовали бы 12,1% респондентов, за Порошенко — 10,2%, за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко — 7,8%.

Отмечается, что за альтернативного политика готовы отдать свои голоса 13,5% украинских избирателей.

В то же время 20,4% жителей впрочем не пришли бы на избирательные участки.

Кроме того, 15,9% респондентов голосовали бы за другого политика, 19,2% затруднились ответить. На 3 месте среди симпатий украинцев политические силы «Гражданская позиция» — 7% и «Самопомич» — 7%. Заключительному «дышит в затылок» лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович — 7,7% голосов.

По ее словам, преодолевают проходной барьер политическая партия «За жизнь» депутата Рады Вадима Рабиновича с 8,8% голосов, партия «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко с 7,4%, партия «Объединение „Самопомощь“ с 7%, а еще партии „Оппозиционный блок“ и „Радикальная партия“ Олега Ляшко, которые получили бы по 6% голосов».

Премьеру Владимиру Гройсману и председателю ВО «Свобода» Олегу Тягнибоку доверили бы управление страной по 2,9% опрошенных избирателей.

Шансы премьера Владимира Гройсмана и председателя партии «Свобода» Олега Тягнибока в этом опросе сравнялись — им президентский пост доверили бы 2,9% респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.