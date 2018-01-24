Тренер "Кайзерслаутерна" Штрассер перенес сердечный приступ во время матча

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Главный тренер "Кайзерслаутерна" Жефф Штрассер перенес сердечный приступ во время матча 19-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Германии по футболу с "Дармштадтом", сообщает sport1.de.

Игра в Дармштадте началась в среду в 20:30 мск. В перерыве матча Штрассеру стало плохо – он жаловался на тошноту и головокружение. В результате 43-летнего тренера со стадиона в больницу увезла машина скорой помощи, встречу было решено не продолжать.

"Уважаемые поклонники "Кайзерслаутерна", как вы, наверное, заметили выездная игра в Дармштадте отменена. Причина – медицинский инцидент. Наш главный тренер Жефф Штрассер отправлен в больницу, ситуация находится под контролем", - говорится в сообщении в официальном аккаунте "Кайзерслаутерна" в Twitter.

Штрассер возглавил "Кайзерслаутерн", за который выступал в качестве игрока в конце 90-х – начале 2000-х, в конце сентября прошлого года. После 18 туров команда замыкает турнирную таблицу второй бундеслиге, имея в активе 12 очков.