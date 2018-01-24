Тренер "Спартака": контрольный матч 4 февраля больше нужен сборной России

МОСКВА, 24 янв – РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер московского хоккейного клуба "Спартак" Вадим Епанчинцев считает, что февральский контрольный матч со сборной России больше нужен национальной команде, чем спартаковцам.

"Спартак" 4 февраля проведет контрольный матч против сборной России, ведущей подготовку к Олимпиаде.

"Контрольный матч 4 февраля, конечно, больше нужен сборной России. Без него мы бы дали команде больше выходных. Главное в этой игре будет обойтись без травм с обеих сторон. Да, у нас не будет Райана Стоа и Лукаша Радила, будем ставить молодых. Может, сборная нам поможет игроками", - сказал Епанчинцев журналистам.