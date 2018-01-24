Тренер: "Зенит" за неделю сделает наработки по игре в защите и нападении

Баскетболисты петербургского "Зенита" и тренерский штаб за ближайшую неделю сделают необходимые наработки по игре в защите и нападении, заявил главный тренер "сине-бело-голубых" Василий Карасев.

"Зенит" в среду проиграл мюнхенской "Баварии" в матче Кубка Европы со счетом 78:80. Следующий матч российский клуб проведет дома 31 января против литовского клуба "Летувос Ритас".

"Действительно, график сумасшедший. Мы прекрасно понимаем, что каждый перелет занимает примерно день, без разницы куда мы летим, все равно через Москву. График тяжелый, основная нагрузка ложится на семерых игроков. Сейчас будет неделя: время и отдохнуть, и поработать, сделать какие-то наработки и в защите, и в нападении. Тренировочного процесса как такового у нас просто не получается", - сказал Карасев журналистам.