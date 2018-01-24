Тука: На территории ОРДЛО критическая ситуация с ВИЧ и туберкулезом

На территории ОРДЛО ситуация с распространением ВИЧ-инфекции и туберкулеза приближается к критической.

Так, более 8 тыс. пациентов с оккупированных территорий в 2017 году получили препараты для непрерывной терапии ВИЧ-инфекции. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил: «Опасная ситуация с распространением ВИЧ, к сожалению, на оккупированных территориях. По информации Организации Объединенных Наций, ситуация с туберкулезом и ВИЧ на неконтролируемых территориях приближается к пределу критической. Пока не стоит говорить об эпидемии, но ситуация очень угрожающая».

Также, он добавил, что 500 человек из ОРДЛО получили препараты для лечения туберкулеза.