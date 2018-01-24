Турция потребовала от США прекратить поддержку курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал США прекратить поддерживать курдские формирования, в частности, Рабочую партию Курдистана и силы самообороны курдов, передает РИА «Новости».

В ходе телефонного разговора президенты обсудили операцию ВС Турции в сирийском Африне. Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность эскалацией напряженности в Сирии и отметил, что действия Анкары могут повлечь за собой ухудшение отношений между Турцией и США.

Читайте по теме

ПАСЕ призвала Турцию прекратить спецоперацию в Африне

В свою очередь турецкий лидер сообщил о том, что операция в Африне нацелена на обеспечение нацбезопасности и зачистку города от террористов.

Военная операция Турции в Африне, по заявлению официальной Анкары, направлена против курдских формирований в регионе. Дамаск назвал действия ВС Турции актом агрессии, заявив, что город является неотъемлемой частью Сирии.

В «Справедливой России» предлагают создать совет по нравственности

Госдума призвала Первый канал расторгнуть контракт с телевидением Молдавии

Приднестровье предлагает стать посредником в отношениях России и Молдавии