В 3-х школах Челябинской области объявлен карантин

А рост заболеваемости зафиксирован в 32 территориях региона.

В трёх школах Челябинской области использованы карантинные мероприятия: не обучаются дети в одной школе, а еще в 2-х закрыты на карантин 3 класса. В Челябинске за 3 неделю зарегистрировано 9629 случаев ОРВИ.

Между тем эпидемические пороги превышены в 6-ти муниципальных образованиях, а в 32 отмечен рост заболеваемости.

Как проинформировали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора Челябинской области, за неделю в регионе зарегистрировано 21 тысяча 422 случая ОРВИ. В Челябинске за 3-ю неделю года ОРВИ заболело 9629 человек.

Рост заболеваемости ОРВИ отмечается в 32 муниципальных образованиях Южного Урала. Профессионалы сообщают о распространении парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций. За 3 неделю года зарегистрировано 21,4 тыс. случаев ОРВИ, показатель составил не менее 64,9 на 10 000 населения. Это выше уровня прошлой недели на 3,8%, однако ниже уровня эпидпорога на 2%. Профессионалы напоминают, ежели ребенок почувствовал нездоровье и появились первые признаки ОРВИ, родителям стоит оставить его дома и вызвать медперсонала. Семь дней дети и подростки смогут «отдохнуть» от школы. Случаев гриппа пока не обозначено. Об этом «ЧелябинскСегодня» сказали в пресс-центре регионального Роспотребнадзора.