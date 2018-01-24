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В Болгарии жгут флаги ЕС и НАТО


Добавлено: 24 янв 2018 в 10:09, Категория: Политика
В Болгарии жгут флаги ЕС и НАТО

В ознаменование начала председательства Болгарии в Совете Европы и визита на ее территорию практически всего брюссельского руководства в Софии прошли многотысячные митинги недовольных политикой своих властей. Часть участников были настроены весьма решительно – призывали кардинально изменить курс, которым движется страна, размахивали флагами России и уничтожали символику Европейского союза и Североатлантического альянса...

Понять недовольных можно. На сегодняшний день Болгария – беднейшая страна ЕС. По сравнению с социалистической эпохой состояние ее экономики, прямо скажем, «не очень». Хотя в номинальном измерении ВВП республики в последние годы растет, однако по сравнению с показателями 1985 года в Болгарии в 2,5 раза рухнуло производство цемента, в 5 раз – стали, в 4 раза – проката. Доля промышленности в ВВП страны упала больше, чем в 2 раза. Да и на фоне остального Евросоюза Болгария выглядит тускло – показатели ее ВВП на душу населения где-то в полтора раза уступают среднеевропейским, а на фоне ведущих стран смотрятся и вовсе грустно. Например, Германии Болгария по номинальному ВВП уступает почти в 6 раз, и даже по паритету покупательной способности – примерно в 2,5...

Драмой для Болгарии стало то, что произошло в ее сельском хозяйстве. Если раньше выращенные в Болгарии овощи и фрукты во многих странах считались практически эталоном качества и массово шли на экспорт, то сегодня даже в структуре потребления продукции растениеводства самой страны местные помидоры и перцы составляют всего от 10 до 20%. Количество же скота в Болгарии сократилось примерно в 10 раз!

На этом фоне удивительные тенденции прослеживаются в проведенных на протяжении последнего времени на территории Болгарии соцопросах.

По данным одного из крупных социологических центров мира – Gallup International, проводившего свое исследование в конце 2017 года, 85% жителей Болгарии, вопреки позиции своих западных союзников, отказываются видеть в России потенциальную угрозу.

По информации того же Gallup, болгары считают, что от некоторых партнеров по НАТО в их адрес может исходить куда больше опасностей, чем со стороны Москвы. 42% болгар предпочли бы даже состоять с Россией в официальном военном союзе.

Согласно результатам исследований Alpha Research, 54% болгар позитивно относятся к России, а 61% жителей страны требуют отменить введенные против нашей страны Европейским союзом санкции. В то же время, по данным центра, 56% обитателей Болгарии позитивно оценивают сам факт членства своего государства в ЕС, и желающих находиться в составе Европейского союза среди них примерно в 2 раза больше, чем в составе аналогичного по формату гипотетического экономического союза с Российской Федерацией.

Противоречиям в социологических данных можно легко найти объяснения.

Во-первых, в членстве в ЕС болгары усматривают возможность при желании просто уехать из страны с минимальными трудностями. Так уже поступили, по информации СМИ, около 2 миллионов болгар – преимущественно молодых. В погоне за ростом уровня жизни они соглашаются на менее престижную, чем на родине, работу в государствах Западной Европы. Из провинции молодежь сначала бежит в крупные города, а из них, в свою очередь, в страны побогаче.

Во-вторых, в известном смысле Болгария выбирает между синицей в руках и журавлем в небе. ЕС, который, возможно, и не особо симпатичен болгарам из-за ценностных факторов, все же предлагает Софии внятную работающую схему интеграции. Наша же внешняя политика в отношении Юго-Восточной Европы пока что не слишком активна.

Если на постсоветском пространстве и в Азии форматы международной кооперации, предложенные некогда Россией, достаточно популярны, то перспективы нашего экономического сближения с балканскими республиками и их соседями – весьма туманны и неконкретны.

Возможно, будь у болгар не гипотетическая, а реально осязаемая альтернативная схема интеграции, то отношения между Софией и Москвой, с учетом их глубочайшей внутренней симпатии, а также – карта блоков и экономических связей в Европе не претерпели бы серьезных трансформаций.

Святослав Князев

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Добавлено: 24 янв 2018 в 10:09, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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