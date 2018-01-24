В Чернигове маршрутка врезалась в троллейбус: 12 пострадавших

Сегодня утром в Чернигове на улице Любецкой маршрутка врезалась в троллейбус, в результате чего пострадали 12 человек, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копыстко сообщил, что водитель маршрутки допустил столкновение с остановившимся троллейбусом. В этот момент женщина-водитель троллейбуса поправляла токоприемники. Отмечается, что она госпитализирована в тяжелом состоняии.

В то же время водитель маршрутки не пострадал. По его словам, его ослепило Солнце, а скорость якобы была пределах 45 километров в час.

На месте аварии сейчас работают полиция и медики. Решается вопрос об открытии уголовного дела.