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В Донбассе боевики сутки соблюдали перемирие: карта АТО


Добавлено: 24 янв 2018 в 15:25, Категория: Украина

Впервые за длительный период в зоне АТО не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

За минувшие сутки по позициям ВСУ боевики не решились совершить ни одного выстрела и не создали ни одной провокационной ситуации. Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Как отмечает Штаб АТО, полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортного сообщения и активного проведения работ по разминированию местности.


Фото:
В Донбассе боевики сутки соблюдали перемирие: карта АТО


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Добавлено: 24 янв 2018 в 15:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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