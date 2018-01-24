В Кремле дали разъяснения о запрете фильма «Смерть Сталина»

Минкульт РФ, принимая решение об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина», учитывало мнение экспертов.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Это прерогатива Министерства культуры, там есть экспертный совет, эксперты в достаточно большом количестве посмотрели этот фильм и пришли к определенным выводам. Министерство культуры не может не учитывать точку зрения своих экспертов, общественников, которые для этого и собираются. В остальном это прерогатива ведомства», — сказал Песков.