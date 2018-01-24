В Мариуполе вспоминают жертв страшного обстрела микрорайона «Восточный»

Сегодня в Мариуполе вспоминают жертвы страшного обстрела, когда 24 января 2015 года боевики «ДНР» из «Градов» обстреляли микрорайон «Восточный». Тогда обстрел унес жизни 31 человека, и более 100 человек получили ранения.

Напомним, среди погибших и раненых были двое детей — пяти и пятнадцати лет.

В полиции отмечают, что обстрел начался в 09:00. Огнем накрыло улицы Олимпийская, Киевская, район школ № 5 и № 69, а рынки «Денис» и «Киевский». Повреждения получили 55 многоквартирных домов и 15 частных, при этом 5 домов выгорели полностью. Кроме того, сгорели около полусотни автомобилей.

После прекращения обстрелов, в микрорайоне началась паника, жители пытались выехать. Для них власти города организовали автобусные спецрейсы по доставке в центральную часть города.

В тот же день около в 13:00 и 17:00 боевики нанесли еще несколько артударов по данному микрорайону.

В СММ ОБСЕ отметили, что обстрел был произведен из реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган» с территории ОРДО. К таким же выводам пришли эксперты Human Rights Watch, исследовавшие место обстрела.

Сегодня в одном из храмов города прошел молебен и панихида в память о погибших. Кроме того, возле памятного знака Погибшим мирным жителям прошел митинг-реквием.

Кроме того, сегодня в 19:00 объединение кинематографистов и режиссеров «Вавилон-13» выложит в свободный доступ в сети фильм «Восточный», представляющий собой документальный фильм, посвященный трагическим событиям в Мариуполе и получивший ряд наград на престижных кинофестивалях.

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