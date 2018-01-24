В ОРЛО пьяный водитель грузовика влетел в легковое авто

12 января текущего года в оккупированном Луганске водитель грузовика в состоянии алкогольного опьянения въехал в Daewoo Lanos, в результате чего, водитель легкового авто получил серьезные травмы.

Так, в «МВД ДНР» сообщают, что «на перекрестке улицы Артема и улицы Коминтерна гражданин 1961 г. р., управляя автомобилем ГАЗ-66 в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos, под управлением гражданина 1985 г. р. Последний с многочисленными ушибами и переломами госпитализирован в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Ведется следствие».