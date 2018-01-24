В Питере осквернили предвыборный портрет Путина: появились фото

В России мужчина разрисовал один из предвыборных билбордов президента России Владимира Путин черной краской, написав на его портрете большими буквами слово «лжец».

Данная акция оставшегося неизвестным россиянина попала на камеры очевидцев и была опубликовано в сети. На видео видно, что мужчина взял в руки палку с кистью на конце и вывел черной краской слово «лжец» сверху фотографии Путина.

Местные жители отмечают, что рекламный плакат Путина размещен на Гамбургской площади во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Большинство комментирующих данный пост поддерживает акцию против российского президента.

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