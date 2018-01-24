В России к полетам с авиацией на борту приступил истребитель Су-57

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов рассказал, что истребитель Су-57 приступил к полетам с авиационными средствами поражения нового поколения на борту, пишет ТАСС.

По словам Обносова, весь комплекс оружия был разработан на предприятиях корпорации. В данный момент решено перейти к практическим полетам. Обносов заявил, что протоколы информационного взаимодействия почти со всеми типами оружия согласованы, а вскоре последуют и пуски. По его данным, это коснется изделий «Радуги», «Вымпела» и изделий головной площадки в Королеве.

Впервые Су-57 поднялся в воздух в 2010 году, сейчас истребитель имеет двигатель первого этапа — 117С, при этом разработан двигатель второго этапа, но пока он не имеет названия. Опытно-конструкторские работы по созданию Су-57 завершатся в будущем году, тогда же приступят к поставкам истребителя в российские войска, установочная партия составит 12 экземпляров.