В аэропорту Платов увеличат количество бесплатных парковочных мест

Парковочную площадку оборудуют на месте строительного городка, который занимался возведением Платова.

Ежели сегодня бесплатная стоянка у нового ростовского аэропорта насчитывает 90 мест, то уже через месяц, к 25 февраля, число бесплатных парковочных мест составит приблизительно 250. После реализации проекта количество мест вырастет с 90 до 250. Об этом сегодня сказали в пресс-центре губернатора Ростовской области. Новая площадка для бесплатной стоянки авто около «Платова» появится на месте стройгородка компании, возводившей аэровокзал.

Отмечается, что к 15 февраля в помещении аэропортового комплекса оборудуют 100 точек, где пассажиры смогут заряжать свои гаджеты. В самом начале эксплуатации новый аэропорт уже принял 1576 рейсов и обслужил не менее 347 тыс. пассажиров. Грузооборот Платова составил не менее 631 тонну. Развитие транспортной системы аэропортового комплекса, как предлагает СКЖД, может быть связано с организацией мультимодальной транспортировки с применением автобусов. Губернатор дал конкретные поручения по совершенствованию пассажироперевозок в «Платов». Постоянный мониторинг появляющихся острых вопросов будет продолжен.