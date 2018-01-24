В Искитиме коммунальная авария оставила без тепла ряд объектов

Из-за трагедии на теплотрассе исчезло отопление в нескольких жилых домах, на железнодорожном вокзале и в строительно-монтажном техникуме и его общежитии.

На время устранения порыва теплотрассы студентов колледжа, проживавших в общежитии, разместили в детском лагере «Лесная сказка». В целях недопущения разморозки систем отопления отключенных объектов слит теплоноситель.

Бригады ООО «Теплосети» выехали на место и провели земляные, а потом сварочные работы.

Утром студенты вернулись в общежитие. Жителям домов также посоветовали в детском лагере.

Вокзал, колледж и баня в Новосибирске остались без отопления из-за коммунальной трагедии. В Главном управлении МЧС Российской Федерации по Новосибирской области создан оперативный штаб ликвидации чрезвычайной ситуации, — комментируют в ведомтсве. В квартирах регулярно проводились мониторинг температурного режима и поквартирный обход. Бригады компании «Теплосети» раскопали теплотрассу и начали ее сваривать.

«В 3 часа ночи 24 января работы были завершены, теплоснабжение восстановлено в полном объёме», — подчеркнули в МЧС. Всего в работах задействовали 28 человек и 8 машин.

«Прокуратура начала проверку соблюдения органами местного самоуправления и контролирующими службами законодательства в сфере ЖКХ и о защите прав покупателей».

Генпрокуратура Новосибирской области в связи с трагедией проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям должностных лиц.