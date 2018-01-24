Владимир Путин поздравил дирижёра Юрия Башмета с юбилеем

Президент Владимир Путин поздравил главного дирижёра и руководителя симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с юбилеем. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Уважаемый Юрий Абрамович! Поздравляю Вас с 65-летием. Вас знают как выдающегося исполнителя и дирижёра, яркого, неординарного, увлечённого человека», — говорится в сообщении.

Владимир Путин отметил, что талант Юрия Башмета раскрылся не только в музыке, но и в других важных начинаниях.

«Вы уделяете огромное внимание поддержке молодых дарований, активно воплощаете в жизнь востребованные творческие, просветительские инициативы. Искренне заботитесь о сохранении великих традиций отечественного искусства», — сказал президент и пожелал музыканту здоровья и неиссякаемого вдохновения.

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