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В московской подземке запустили поезд Победы


Добавлено: 24 янв 2018 в 10:11, Категория: Политика

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд Победы в рамках проекта «Территория Победы».

Ветераны войны, кадеты и юнармейцы стали первыми пассажирами поезда. «Вполне возможно в рамках проекта „Поезд Победы“ выпустят ограниченный тираж карт „Тройка“ с символикой городов-героев и Музея Победы», — сообщил начальник Музея Победы Александр Школьник.

«У меня сжимается сердце от слов и чувств признательности».

«Прежде всего я хочу сказать огромное спасибо нашим ветеранам». Это один из самых любимых наших составов. Благодаря множеству отзывов и просьб вернуть его, мы даем ему вторую жизнь и продлеваем его движение еще на полгода. Мы продлеваем его движение еще на полгода.

В первый раз поезд появился в московском метро в 2015 г в честь 70-летия Великой Победы.

В состав входят восемь вагонов, представляющих разнообразные города-герои. Как отмечает сайт газеты Вечерняя Москва, в дальнейшем Московский метрополитен рассчитывает выпустить ограниченный тираж карт «Тройка» с символикой городов-героев. Поезд Победы напомнит жителям и гостям города о подвие городов-героев, сохранит память о важных страницах истории.



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Добавлено: 24 янв 2018 в 10:11, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

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