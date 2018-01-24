Vodafone назвал условия для ремонта мобильной связи в ОРДЛО

Компания "Vodafone-Украина" не может проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на оккупированной территории Донецкой области. Об этом в эфире "Радио Донбас.Реалии" заявила начальник отдела по связям с общественностью компании "Vodafone-Украина" Виктория Рубан."Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории", — заявила Виктория Рубан.Она отметила, что в случае получения официального разрешения на въезд на неподконтрольную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности."На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей… Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит", — сказала Виктория Рубан.