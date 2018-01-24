Vodafone озвучил условия для ремонта мобильной связи в ОРДО

Компания «Vodafone-Украина» не имеет возможности проверить или отремонтировать свое оборудование без гарантий безопасности на территории ОРДО.

Начальник отдела по связям с общественностью компании «Vodafone-Украина» Виктория Рубан отметила: «Невозможно такое. Мы работаем в соответствии с украинским законодательством. Мы работаем по украинским лицензиям, выданным нам Украиной. Действующее законодательство нам запрещает работать или вести любую хозяйственную или коммерческую деятельность на неподконтрольной территории».

По ее словам, в случае получения официального разрешения на въезд на оккупированную территорию, компания никого туда не будет посылать без гарантий безопасности. Рубан добавила: «На свой страх и риск, мы, конечно, делать этого не будем. Потому что никто не возьмет на себя ответственность рисковать жизнями людей… Если никто не может гарантировать их безопасность, то, конечно, никто туда наших специалистов не отправит».

Также, она подчеркнула, что вопрос о ситуации со связью в Донецкой области вынесен на переговоры контактной группы в Минске.