Волкер обсудил с начальником генштаба ВСУ ситуацию в Донбассе

Руководитель Генштаба ВСУ Виктор Муженко во вторник провел переговоры со особым представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером.

Уточняется, что во встрече также приняла участие посол США в государстве Украина Мари Йованович.

Также он сказал, что провел хорошую полемику с министром по задачам временно захваченных территорий Украины Вадимом Чернышем о том, как «Украина и США могут работать вместе с международными организациями, чтобы посодействовать людям на контролируемых Россией частях Украины и восстановить территориальную целостность Украины».

Сообщается, что Муженко обстоятельно сообщил Волкера о положении дел в Донбассе.

По предварительным последним сведениям ведомства, Волкер встретился с Муженко сегодня, 23 января. Кроме того, стороны обсудили перспективы развития американо-украинских отношений, особенно в том, что касается оборонной сферы. В посольстве США рассказали, что запланированная на 24 января поездка Волкера в Донбасс, скорее всего, не состоится из-за неблагоприятных погодных условий.