Волкер подтвердил встречу с Сурковым по Украине

Встреча спецпредставителя Госдепа по Украине Курта Волкера и помощника президент РФ Владислава Суркова состоится 26 января, передает ТАСС.

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Как следует из интервью Волкера медиакомпании Deutsche Welle, высокопоставленные представители встретятся в Дубае, чтобы обсудить миротворческую миссию ОБСЕ. Волкер заявил, что РФ в ходе последних переговоров предложила «сузить миротворческую миссию ООН только до обеспечения безопасности мониторинговой миссии ОБСЕ». Сам спецпредставитель настроен скептически как по отношению к самой идее, так и к возможным результатам переговоров.

Переговоры Волкера и Суркова в Дубае станут четвертыми по счету: ранее спецпредставители встречались в Минске и Белграде. Главной темой встреч остается ситуация на Украине и урегулирование конфликта в Донбассе.

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