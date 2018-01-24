Воронин: Радил и Стоа едва ли смогли бы помочь "Спартаку" в игре со сборной России

Хоккеисты "Спартака" Лукаш Радил и Райан Стоа, уезжающие в расположение сборных Чехии и США соответственно, едва ли смогли бы помочь команде в контрольной игре со сборной России, заявил форвард "красно-белых" Артем Воронин.

Москвичи 4 февраля проведут контрольный матч против сборной России, ведущей подготовку к Олимпиаде в Пхенчхане.

"Контрольный матч 4 февраля больше нужен сборной России, это понятно. Мы понимаем, что главное будет обойтись без травм. Надеюсь, мы будем хорошими спарринг-партнерами для сборной перед Олимпиадой. Ничего страшного, что не будет Стоа и Радила, думаю, они едва ли сильно помогли бы нам в этом матче", - сказал Воронин журналистам.