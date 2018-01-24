В Пензенской области не менее 100 избирательных участков будут оборудованы КОИБами

«Ежели тот КОИБ не разрешал продолжить работу после отключения электрической энергии, то этот КОИБ дает возможность 4 часа проводить полноценную работу по приему бюллетеней в день голосования», — подчеркнул глава отдела — управляющий Информационного центра избирательной комиссии Пензенской области Алексей Бурунов. Аппараты установят там, где число голосующих по предположениям превысит 500 человек.

Кроме этого, КОИБы автоматом принимают и обрабатывают бюллетени, распечатывают результаты голосования и итоговые протоколы, записывают все на флеш-накопитель. Для фиксации голосов с применением QR-кода в КОИБе есть функция контроля правильности считывания и декодирования со звуковым сигналом и выводом сообщения на инфо-табло.

Михаил Барабанов, председатель избирательной комиссии Костромской области: «Сегодня облизбирком принял решение по дислокации комплексов в нашем субъекте». Три из них оставят в резерве.

110 комплексов избирательных бюллетеней поступило в Пензенскую область.

Всего в Костроме установят 61 КОИБ — они появятся на тех участках, где будет голосовать большое количество костромичей. Эти участки считаются самыми крупными на территории Нарьян-Мара.