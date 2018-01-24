В РФ ответили на обвинения США в причастности к химатаке в Сирии

Россия считает неприемлемыми заявления США по ситуации с химатакой в Сирии, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможной причастности РФ к последней химатаке в Восточной Гуте. Рябков добавил, что эти заявления, а также отказ США сотрудничать с РФ по созданию механизма расследования химических инцидентов в Сирии, являются продолжением более масштабной политики «сдерживания», которую осуществляет Вашингтон в отношении РФ.

Он уточнил: «Все это в совокупности и как элемент по отдельности для нас абсолютно неприемлемо. На такой основе мы работать с США не можем».

Также, он добавил: «Мы призываем американцев отказаться от своих устремлений навязывать собственную волю нам и членам международного сообщества, даже не вникая в суть тех предложений и идей, которые мы выдвигаем».