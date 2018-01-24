Выборы-2018: вторым доверенным лицом Путина в Оренбуржье стал директор драмтеатра

Директор Оренбургского драматического театра Павел Церемпилов назначен вторым доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина.

Руководителю драмтеатра будет выдано специальное удостоверение, пишет РИА Новости со ссылкой на сведения Центральной избирательной комиссии.

В настоящий момент ЦИК уже зарегистрировал 154 общественных деятеля, которые вошли в список доверенных лиц. Ранее стало известно, что доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина также стала директор Оренбургского президентского кадетского училища Татьяна Машковская. 23 января, во вторник, сообщалось, что встреча доверенных лиц Путина пройдет 29 и 30 января.

Действующий президент страны Владимир Путин участвует в выборах-2018 как самовыдвиженец.