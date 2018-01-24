Взнос на капремонт в Омской области оставили на прошлом уровне

Взнос в 6,7 рубля не изменялся с 2013 года. Так, за время действия программы в регионе уровень собираемости вырос с 48% практически до 80%.

Лидерами по собираемости взносов стали Тарский (82%), Павлоградский (81,6%) и Муромцевский (79,7%) районы, а аутсайдерами — Горьковский (40%), Нижнеомский (48,5%) и Марьяновский (51%). По имеющейся достоверной информации на 1 января, на общий счет регионального оператора, открытый в АО «Россельхозбанк», поступило 3 829 980 609,58 руб. Согласно распоряжению руководства Омской области № 170-п от 25 июля 2013-ого взнос составляет 6 руб. 70 копеек с квадратного метра общей площади помещения. «Наименее дисциплинированные собственники живут в Горьковском (40%), Нижнеомском (48,5%), Марьяновском (51%) районах», — выделили в министерстве.

Для граждан многоквартирных домов в Омской области оставили без изменений минимальный размер взносов за капремонт.

«Жители видят результат и больше начинают полагаться системе». В Омске квитанции за капремонт оплачивают 80,7% собственников помещений, либо 4 собственника из 5.

По утверждению директора Регионального фонда капремонта МКД Дмитрия КАРАСЯ, благодаря региональной программе капремонта жилищные условия улучшились для жильцов 1544 домов Омской области.

Как поведал управляющий регионального фонда капремонта Дмитрий Карась, работы уже прошли практически в любом пятом многоквартирном доме.