Взнос на капремонт в Омской области оставили на прошлом уровне

Показать меню
Актуально
Главу ГИБДД по Кировской области задержали по делу о «КамАЗах» - 00:09 Главу ГИБДД по Кировской области задержали по делу о «КамАЗах» Ничего не видел: Глава ЦРУ прокомментировал «сговор» команды Трампа с РФ - 00:10 Ничего не видел: Глава ЦРУ прокомментировал «сговор» команды Трампа с РФ Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro - 00:10 Стало известно, кто больше всего заработал через ProZorro Массовое побоище: Турки напали на курдов в Германии (ВИДЕО) - 00:15 Массовое побоище: Турки напали на курдов в Германии (ВИДЕО) "Локомотив" отклонил предложение "Интера" о приобретении футболиста Фернандеша - 00:24 Болельщики признали Кейна лучшим футболистом сборной Англии в 2017 году - 00:24 Болельщики признали Кейна лучшим футболистом сборной Англии в 2017 году Широков: хоккеисты СКА хотели закончить домашнюю серию в КХЛ на хорошей ноте - 00:24 Широков: хоккеисты СКА хотели закончить домашнюю серию в КХЛ на хорошей ноте Гомельский: бывший президент МОК совершил ошибку, дав независимость WADA - 00:24 Гомельский: бывший президент МОК совершил ошибку, дав независимость WADA Санчес стал футболистом "Манчестер Юнайтед" - 00:25 Санчес стал футболистом "Манчестер Сити" продлил контракт с футболистом де Брёйне до 2023 года - 00:25 Полина Гагарина впервые показала дочь в соцсети - 00:27 Полина Гагарина впервые показала дочь в соцсети Ученые пересмотрели возрастные рамки, определяющие подростковый возраст - 00:30 Ученые пересмотрели возрастные рамки, определяющие подростковый возраст Минфин дал возможность избранным банкам зарабатывать на бюджете - 00:30 Минфин дал возможность избранным банкам зарабатывать на бюджете Жебривский: в Покровске в результате вспышки метана пострадали восемь горняков - 00:38 Жебривский: в Покровске в результате вспышки метана пострадали восемь горняков Три чиновника Федерации гимнастики США ушли в отставку после скандала с Нассаром - 00:40 Три чиновника Федерации гимнастики США ушли в отставку после скандала с Нассаром Гандболисты сборной Белоруссии проиграли шведам в матче чемпионата Европы - 00:41 Гандболисты сборной Белоруссии проиграли шведам в матче чемпионата Европы Джоэл Эмбиид и Дамиан Лиллард признаны игроками недели в НБА - 00:41 Джоэл Эмбиид и Дамиан Лиллард признаны игроками недели в НБА
» » Взнос на капремонт в Омской области оставили на прошлом уровне

Взнос на капремонт в Омской области оставили на прошлом уровне


Добавлено: 24 янв 2018 в 21:56, Категория: Политика
Взнос на капремонт в Омской области оставили на прошлом уровне

Взнос в 6,7 рубля не изменялся с 2013 года. Так, за время действия программы в регионе уровень собираемости вырос с 48% практически до 80%.

Лидерами по собираемости взносов стали Тарский (82%), Павлоградский (81,6%) и Муромцевский (79,7%) районы, а аутсайдерами — Горьковский (40%), Нижнеомский (48,5%) и Марьяновский (51%). По имеющейся достоверной информации на 1 января, на общий счет регионального оператора, открытый в АО «Россельхозбанк», поступило 3 829 980 609,58 руб. Согласно распоряжению руководства Омской области № 170-п от 25 июля 2013-ого взнос составляет 6 руб. 70 копеек с квадратного метра общей площади помещения. «Наименее дисциплинированные собственники живут в Горьковском (40%), Нижнеомском (48,5%), Марьяновском (51%) районах», — выделили в министерстве.

Для граждан многоквартирных домов в Омской области оставили без изменений минимальный размер взносов за капремонт.

«Жители видят результат и больше начинают полагаться системе». В Омске квитанции за капремонт оплачивают 80,7% собственников помещений, либо 4 собственника из 5.

По утверждению директора Регионального фонда капремонта МКД Дмитрия КАРАСЯ, благодаря региональной программе капремонта жилищные условия улучшились для жильцов 1544 домов Омской области.

Как поведал управляющий регионального фонда капремонта Дмитрий Карась, работы уже прошли практически в любом пятом многоквартирном доме.



Материалы по теме:

В Рязанской области поднимут взнос на капремонт
В Петербурге на 50 копеек увеличили взносы на капремонт
В Ростовской области изменили размер минимального взноса на капремонт
В Ростове уcтановлен размер взноса на капремонт в 2015 году
Добавлено: 24 янв 2018 в 21:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: newsler

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Зрада: ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции (ВИДЕО)

Зрада: ПАСЕ приняла резолюцию по Донбассу с требованием пересмотреть закон о реинтеграции (ВИДЕО)

Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с генсеком НАТО

Порошенко обсудил ситуацию на Донбассе с генсеком НАТО

Саакашвили: Путин сажает оппозиционеров, чтобы спастись от меня

Саакашвили: Путин сажает оппозиционеров, чтобы спастись от меня

Экипажи пилотажных групп «Соколы России» и «Русские Витязи» отработали полеты с дозаправкой в воздухе

Экипажи пилотажных групп «Соколы России» и «Русские Витязи» отработали полеты с дозаправкой в воздухе

Загрузка...



Лента новостей
Хохлачев: "Спартак" рассчитывал выйти в плей-офф еще до паузы на ОИ - 23:28 Хохлачев: Тело мужчины нашли в машине, которая врезалась в остановку в Москве - 23:28 Тело мужчины нашли в машине, которая врезалась в остановку в МосквеВоронин: Радил и Стоа едва ли смогли бы помочь "Спартаку" в игре со сборной России - 23:27 Воронин: Радил и Стоа едва ли смогли бы помочь Харпер: "Зенит" должен был на зубах вытягивать концовку матча с "Баварией" - 23:27 Харпер: Тренер: "Зенит" за неделю сделает наработки по игре в защите и нападении - 23:27 Тренер: Неутешительная статистика: почти половина безработных в Украине – с высшим образованием - 23:23 Неутешительная статистика: почти половина безработных в Украине – с высшим образованиемPhotoshop получил искусственный интеллект - 23:23 Photoshop получил искусственный интеллектLOVE REPUBLIC - известный бренд женской одежды - 23:19 LOVE REPUBLIC - известный бренд женской одеждыНовак встретился в Давосе с американским коллегой - 23:14 Новак встретился в Давосе с американским коллегойПутин и руководитель Башкирии обсудили социально-экономическое развитие региона - 23:09 Путин и руководитель Башкирии обсудили социально-экономическое развитие регионаГандболистки "Кубани" победили "Ставрополье-СКФУ" в матче чемпионата России - 23:09 Гандболистки Гендиректор ФГР назвал неожиданным сокращение дисквалификации российских гандболисток - 23:09 Гендиректор ФГР назвал неожиданным сокращение дисквалификации российских гандболистокДжорджевич: "Бавария" здорово отработала в защите в 4-й четверти матча с "Зенитом" - 23:09 Джорджевич: Воронин: одно очко в двух матчах – более чем решаемая задача для "Спартака" - 23:09 Воронин: одно очко в двух матчах – более чем решаемая задача для
Последние новости
Сирия: Военные США убиты авиаударом ВВС Турции - 00:05 Сирия: Военные США убиты авиаударом ВВС Турции Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань - 00:02 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Казань Поздравления с Татьяниным днем 2018 в стихах и прозе – наилучшие пожелания - 00:00 Поздравления с Татьяниным днем 2018 в стихах и прозе – наилучшие пожелания Боевики попали под огонь ВСУ: озвучены потери противника - 23:58 Боевики попали под огонь ВСУ: озвучены потери противника Ни одна страна не сделала для безопасности США столько, сколько Украина, — экс-глава СБУ  - 23:51 Ни одна страна не сделала для безопасности США столько, сколько Украина, — экс-глава СБУ  Vodafone назвал условия для ремонта мобильной связи в ОРДЛО - 23:50 Vodafone назвал условия для ремонта мобильной связи в ОРДЛО "Динамо" (Рига) потерпело седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив "Спартаку" - 23:43 Касперович не удивлен бронзе Сливко в индивидуальной гонке на ЧЕ - 23:43 Касперович не удивлен бронзе Сливко в индивидуальной гонке на ЧЕ Сливко: нереально обрадовалась, закрыв последнюю мишень в гонке ЧЕ - 23:42 Сливко: нереально обрадовалась, закрыв последнюю мишень в гонке ЧЕ В Пензенской области не менее 100 избирательных участков будут оборудованы КОИБами - 23:40 В Пензенской области не менее 100 избирательных участков будут оборудованы КОИБами Мирослава Дума прокомментировала обвинения в гомофобии и расизме: "Я потрясена, как и все" - 23:37 Мирослава Дума прокомментировала обвинения в гомофобии и расизме: Автомобиль с трупом в багажнике врезался в остановку в Москве (ВИДЕО) - 23:31 Автомобиль с трупом в багажнике врезался в остановку в Москве (ВИДЕО) Тренер "Кайзерслаутерна" Штрассер перенес сердечный приступ во время матча - 23:28 Тренер
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"