Яркий и неординарный: Путин поздравил Башмета с 65-летием

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения художественного руководителя и главного дирижёра Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета.

В поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отмечается, что весь мир знает Башмета как яркого, неординарного и увлеченного человека, выдающегося исполнителя и дирижера. Как отметил президент РФ, дирижер уделяет много внимания поддержке молодых талантов, а также активно воплощает в жизнь востребованные инициативы.

Также Путин отметил, что Юрий Башмет искренне заботится о сохранности великих традиций российского искусства. Российский лидер пожелал имениннику неиссякаемого вдохновения, здоровья и всего самого доброго. 24 января Юрий Башмет отмечает 65-летие. Дирижер является обладателем премии «Грэмми» за лучшее исполнение небольшим ансамблем. Премию он получил в 2008 году за исполнение произведений И.Стравинского и С.Прокофьева.