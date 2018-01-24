Заместитель председателя руководства РФ Аркадий Дворкович в среду, 24 января, заявил, что он наблюдает рост интереса к нашей стране на Всемирном экономическом пленуме в швейцарском Давосе, передаёт Россия 24. «Это небольшая проблема, мы не должны тратить множество времени на рассмотрение санкций, мы должны просто работать не менее и более результативно, и работать лучше, не размышляя о санкциях». Нам следует просто работать все не менее продуктивно. Это жители Америки скрываются от нас в Давосе. Жители Америки скрываются от нас в Давосе, это маленькая деревня, однако они не хотят говорить.

На вопрос модератора сессии, просил ли Дворкович о встрече с североамериканским лидером Дональдом Трампом, который также ожидался в Давосе, русский вице-премьер ответил, что он не президент страны и находится не в том положении, чтобы договариваться о встрече с Трампом. «Я не президент Российской Федерации, я не в позиции просить встречи с Трампом, однако я готов контактировать с представителями американской делегации», — добавил он. И есть, я думаю, только одна сфера, где [возможен] разговор, — это энергетика.

Вице-премьер также упомянул основные вопросы, которые в данный момент обсуждаются с партнерами: нормативное регулирование, инфраструктура (доступ к интернету), кибербезопасность, образование и разнообразные исследования, нужные для разработки приложений. 2-ое - санкции против Северной Кореи и Ирана были многосторонними, все страны принимали решение.

К 29 января администрация США должна представить съезду отчеты в рамках выполнения нового пакета антироссийских санкций, предусмотренных законопроектом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций».

Отметим, Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 23 по 26 января.