Жителям ОРДЛО упростят получение украинского паспорта

Возле линии разграничения в зоне АТО в Донбассе будут изготавливать украинские паспорта для жителей ОРДЛО.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что документы смогут получить взрослые жители оккупированных территорий и дети, достигшие 16-летнего возраста.

По его словам, что для этих целей уже закупили несколько комплектов оборудования. Тука добавил: «Такое оборудование уже передано. И я надеюсь, оно уже может в этом месяце или в феврале начнет работать».

Тука заявил, что это делается для того, чтобы у жителей оккупированных районов не было необходимости перемещаться вглубь Украины и ждать получения паспорта несколько месяцев.