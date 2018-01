Александр Рыбак написал песню для «Евровидения» (ВИДЕО)

Победитель Евровидения 2009 Александр Рыбак написал песню для Евровидения 2018 и хочет представить ее в Португалии.Александр Рыбак является одним из 10 конкурсантов. Об этом сообщили 15 января на пресс-конференции в NRK (национальной телекомпании Норвегии), где были представлены все десять финалистов.В 2018 году Александр будет принимать участие в конкурсе с авторской песней "That's How You Write Song" (перевод "Вот как ты пишешь песню")."Я работаю над этой песней и этим посылом очень долгое время, также я очень рад снова вернуться на Melodi Grand Prix. Таким образом, я донесу свой посыл и настроение ко многим людям!", – рассказал Александр Рыбак.Как рассказала директор артиста – Яна Прядко, Норвегия будет выбирать артиста для участия в песенном конкурсе Евровидение 10 марта, а уже в ближайшие дни начнется подготовка концертного номера. Сейчас мечта Александра Рыбака, конечно же, представлять Норвегию в Португалии."Я знаю, что для одного и того же артиста не много шансов выиграть Евровидение дважды, но, конечно, для меня было бы честью снова представлять Норвегию", – прокомментировал Рыбак.