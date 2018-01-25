Арестантская субкультура процветает в бурятских школах

Управление ФСИН по Бурятии отправляло приговоренных к обязательным работам людей выполнять их в школу, где 19 января один из учеников напал на детей и учителя с топором. Туда отправляли осУжденных преступников на обязательные работы. Сообщение об этом 23 января появилось на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой. При этом в сообщении отмечается, что в образовательных учреждениях региона процветала так называемая арестантская субкультура.

Во время проверки той же школы №5 сотрудники аппарата уполномоченного заметили на мебели надписи с пропагандой неформальных криминальных группировок среди учащихся.

Кроме того, проверка выявила и отсутствие квалифицированной охраны школы, кнопки экстренного вызова, а также нехватку камер видеонаблюдения.

В момент нападения школьника на класс на посту охраны находилась женщина, работающая в школе уборщицей.

19 января школьник напал с топором на семиклассников и учительницу, поджег кабинет и ранил себя ножом.

В больнице, как напоминает «Национальная служба новостей», оказались семь человек, включая самого нападавшего. Сейчас он находится под арестом.

В этой связи необходимо отметить, что Бурятским государственным университетом в 2017 году проводились специальные исследования, посвященные распространению арестантской субкультуры и ее влияния на школьников. Анализ анонимного опроса 4019 учащихся школ Республики Бурятия был представлен в ходе декабрьской конференции, организованной республиканским СУ СК России.

Так, по мнению 22% учащихся (869 чел.) в их школах или микрорайонах распространена арестантская и криминальная субкультура, 5,5% (216 чел.) относятся к этой теме положительно, 47% безразлично, 37% опрошенных слышали о распространении вымогательства (рэкета) в школах, а 7% стали его непосредственной жертвой, 18% считают, что состоят в криминальных сообществах, а у 10,5% в окружении находятся лица, активно вовлекающие подростков в эти сообщества.

Похожую картину дал и проведенный в ноябре-декабре 2017 года опрос старшеклассников средней образовательной школы №5. Из 154 опрошенных несовершеннолетних 4% (6 чел.) относятся к этой субкультуре положительно, 49,4% (76 чел.) безразлично, 11% (17 чел.) слышали о распространении вымогательства (рэкета) в школе и 11% стали его непосредственными жертвами, 36,4% (56 чел.) считают, что состоят в неформальных криминальных группировках, а у 15,6% (24 чел.) в окружении находятся лица, активно вовлекающие их в эти сообщества.

В ходе проверки КДНиЗП Октябрьского района г. Улан-Удэ установлено, что криминальная субкультура проникает и в другие образовательные учреждения республики. В частности, в Бурятском республиканском техникуме пищевой и перерабатывающей промышленности обучаются два выпускника детского дома, имеющие судимости, которые совершают общественно-опасные деяния, занимаются вымогательством денежных средств у проживающих в общежитии студентов. В результате в техникуме создана отрицательная атмосфера, студенты из малообеспеченных семей вынуждены выселяться из общежития и искать съемное жилье.

В отношении этих несовершеннолетних нарушителей разработаны профилактические меры, однако к работе абсолютно не привлекаются сотрудники ПДН, у специалистов КДНиЗП отсутствует информация о выполнении запланированных мероприятий, и в целом работа проводится формально. Так, несмотря на то, что оба несовершеннолетних являются сиротами, у обоих в профилактических мероприятиях значится «беседа с матерью о воспитании и содержании сына, об ответственности за его жизнь, здоровье и нравственное воспитание, по порядку общения с несовершеннолетними».

Работа по противодействию распространению неформальных криминальных группировок с участием несовершеннолетних сводится лишь к проведению групповых бесед в рамках мероприятий «Антирэкет» с учащимися.

Вместе с тем советниками Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка установлены факты, когда для работы в образовательные учреждения республики привлекаются лица, находящиеся в конфликте с законом. Так, УФСИН России по Республике Бурятия по Октябрьскому району неоднократно направляло в СОШ №5 для исполнения наказания за совершенные преступления лиц, осужденных к различным срокам обязательных работ, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью.

Недостаточно проработаны вопросы взаимодействия всех органов системы профилактики, в частности, не упорядочен вопрос постановки на профилактический учет несовершеннолетних. При этом по состоянию на 22 января 2018 года в ПДН Октябрьского района на учете состоит 179, а в КДНиЗП – 159 несовершеннолетних. Сотрудники органов системы профилактики нуждаются в методических рекомендациях по порядку ведения учетных дел несовершеннолетних, поставленных на профилактический учет.

Кроме того, не используется потенциал военного городка в п. Сосновый Бор для подбора общественных воспитателей из числа действующих или уволенных в запас офицеров.

С мая 2011 года в республике принят закон «Об общественных воспитателях несовершеннолетних», предусматривающий наставничество гражданами, обладающими достаточным авторитетом, деловыми и моральными качествами, для воспитательной работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении или в трудной жизненной ситуации. Однако, к сожалению, огромный потенциал данного законодательного акта органами системы профилактики практически не используется или применяется формально – из 159 состоящих на учете несовершеннолетних общественный воспитатель был назначен лишь троим, а одному из учащихся средней общеобразовательной школы общественным воспитателем был назначен педагог из этого же образовательного учреждения.

По итогам рабочего совещания советников Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, представителей МВД и Министерства образования и науки РФ с Главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым принято решение обеспечить все школы республики профессиональными психологами, актуализировать технические линии связи для экстренных вызовов во всех образовательных учреждениях, организовать дежурство вахтеров или охранников с необходимой квалификацией, в сельской местности проинструктировать работников о действиях в чрезвычайных ситуациях.

Представители Минобрнауки рекомендовали развивать дополнительное образование в школах республики, усилить воспитательную функцию педагогов и провести в средней общеобразовательной школе №5 ремонт. Органам системы профилактики рекомендовано активней привлекать к воспитательной и наставнической работе с подростками, стоящими на учете, представителей созданного в декабре 2017 года республиканского совета отцов, а также наладить обмен информацией, поскольку отсутствие межведомственного взаимодействия имеет негативные последствия.

Согласно представленным республиканским Министерством образования статистическим данным, в 2017-2018 учебном году в 468 средних общеобразовательных школах, в которых обучаются 138 тыс. детей, работают 248 педагогов-психологов. Таким образом, на одного школьного психолога приходится около 560 учащихся. Вместе с тем анализ федеральных статистических данных показывает, что в 2015-2016 учебном году 47% школ в России не имели в своем штате педагогов-психологов вовсе, а в остальных школах – один психолог в среднем на 652 учащихся.

По мнению Анны Кузнецовой, не только в Бурятии, но и в Российской Федерации в целом давно назрела необходимость срочно ввести должности психологов в общеобразовательных учреждениях, а также укомплектовать и провести серьезную профессиональную переподготовку действующих школьных психологов. Вместе с тем необходимо провести мониторинг деятельности КДНиЗП и ПДН с целью выявления недостатков в профилактической работе.

Кроме того, считает детский омбудсмен, целесообразно определить орган исполнительной власти, на который возложить обязанность по созданию, развитию и продвижению положительной информационной продукции, а также осуществлению мониторинга сети Интернет на предмет наличия информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних и принятие соответствующих мер реагирования.

Также необходимо усилить меры по противодействию распространению деструктивной информации среди несовершеннолетних, вовлечению подростков в неформальные криминальные сообщества и группировки, оптимизировать меры блокировки противоправных сайтов, одновременно создавать и популяризировать альтернативный, положительный и развивающий контент в информационном пространстве – в СМИ, сети Интернет, на телевидении.

Источник