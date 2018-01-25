Банк России отозвал лицензию у московского банка «Стар Альянс»

Центробанк с четверга, 25 января, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного банка «Стар Альянс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение главного денежно-кредитного регулятора страны.

В сообщении говорится, что данное решение было принято в связи с неисполнением банком требований российского законодательства и нормативных актов Банка России, которые регулируют банковскую деятельность. При этом уточняется, что речь идет в том числе и об области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений.

«В ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — приводит текст сообщения агентство.

По данным Центробанка, руководство и собственники банка «Стар Альянс» не предприняли действенных мер по нормализации его деятельности. В настоящий момент в банк была назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов данной кредитной организации в соответствии с ФЗ РФ приостановлены.