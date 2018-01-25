Заявления президента США Дональда Трампа, сделанные после разговора со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, не отображают содержания их разговора, информирует 25 января Reuters ссылаясь на источник.

По достоверной имеющейся информации агентства, претензии турецкой стороны касаются официального сообщения, распространенного в среду Белым домом по результатам конференции лидеров. Также руководитель Белого дома, согласно тексту отчета, указал на «деструктивную и лживую риторику», звучащую в Турции в отношении США. По версии Белого дома, Трамп выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в сирийском Африне и призвал Эрдогана ограничить боевые действия.

Агентство отмечает, что в процессе обсуждения ситуации вокруг Африна президенты Турции и США только «обменялись суждениями, и не более того». Pr-служба президента Турции сказала, что это Эрдоган указал Трампу на потребность закончить оказывать помощь партии «Демократический союз» и «Силам народной самообороны», на что Трамп якобы ответил, что «Вашингтон не снабжал и не собирался снабжать курдов и „Демсоюз“ оружием». Кроме того, дескать Трамп высказал Эрдогану негодование по поводу «деструктивной и лживой риторики», которая звучит в Турции в адрес США.

Отмечается, что американский лидер не говорил турецкому президенту об «обеспокоенности из-за эскалации насилия» в сирийском Африне и о «деструктивной и лживой риторике в Турции». Анкара причисляет уполномоченных PYD и YPG к террористам.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции совершили нападение на Отряды народной самообороны в Сирии, состоящие в большей степени из курдов.