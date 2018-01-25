Боевики бьют по позициям ВСУ: карта АТО

Всего за прошедшие сутки в районе проведения АТО зафиксировано 3 прицельных вражеских обстрела, в результате чего вблизи Кряковка один украинский защитник получил ранения.

На Луганском направлении боевики провели 2 прицельных обстрела позиций украинских военных из стрелкового оружия. Обстрел произошел около 18:40 в районе Станицы Луганской и после 21:00 вблизи Кряковки.

На Донецком направлении зафиксирован 1 прицельный обстрел позиций военнослужащих ВСУ. После 17:00, в течение получаса, боевики российско-оккупационных войск выпустили около 10 снарядов из минометов калибров 120 и 82 мм по нашим оборонительным позициям в районе Лебединского.

Фото: