Боевики запугивают жителей ОРДЛО наступлением ВСУ

По информации украинской разведки, главари боевиков продолжают активные информационные мероприятия, направленные на формирование у местного населения паники.

В ГУР МОУ отмечают: «С целью запугивания местных жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, через подконтрольные оккупационным властям т.н. СМИ распространяется информация об активизации боевых действий в краткосрочной перспективе. Местных жителей заставляют вступать в российские оккупационные войска, аргументируя это необходимостью якобы защиты собственных домов».