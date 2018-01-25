Борис Джонсон оказался родственником найденной в Швейцарии мумии

В городе Базель (Швейцария) учеными-археологами найдено дамское мумифицированное тело 1975 году. Вначале выяснилось, что останки принадлежат Анне-Катарине Бишофф. Руководитель МИД Великобритании Борис Джонсон оказался прямым потомком мумии по материнской линии. Семья Бишофф была широко известна в Базеле. Печатное издание информирует, что женщина была очень состоятельной, так как на ней была надета очень изысканная одежда, которую могли себе позволить только высокопоставленные и уважаемые люди.

По утверждению профессионалов, женщина была закопана напротив алтаря.

Останки обнаружили еще в 1975-ом году во время ремонта церкви. Как выяснилось, останки принадлежат женщине, которую можно назвать родственницей руководителя английского внешнеполитического ведомства Бориса Джонсона. Она является предком Бориса Джонсона по материнской линии. Однако самое интересное то, что она является родственницей нынешнего руководителя английского МИД по материнской линии.

Руководитель английского МИД пока никак не отреагировал на новое открытие ученых. Сам Борис Джонсон пока не прокомментировал появление родственницы из предыдущего.