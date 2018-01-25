ЦИК зафиксировал о рекордном числе женщин на выборах президента

«По количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд». При всем этом многие женщины добились регистрации собственных групп поддержки и в данный момент собирают подписи, прибавила она.

Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина поведала, что в текущей президентской кампании учавствует рекордное число женщин. Уже зарегистрировали свои имена в избирательных списках 2 женщины, еще 13 работают над сбором подписей. Среди собирающих подписи — Ксения Собчак, Ирина Волынец, Екатерина Гордон, Эльвира Агурбаш, Наталья Лисицына. На предстоящие весной президентские выборы выдвинулось рекордное количество кандидатов-женщин. «Конечно, это еще не 50%, однако мы приближаемся», — прибавила она.

По мнению Гришиной, участие женщин в выборной гонке — это общемировая тенденция.

Гришина пояснила, почему так много женщин решили побороться за пост президента в текущем 2018. Как извещало ИА REGNUM, выборы Российского Президента пройдут 18 марта 2018 г, избирательная кампания официально началась 18 декабря 2017.