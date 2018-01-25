Дмитрий Азаров был не в курсе запланированной встречи с Грудининым

КПРФ заявила о срыве встречи кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина с временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

Сегодня депутат Самарской Губернской Думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев заявил, что изначально планировалась встреча Грудинина и Азарова, но сейчас она отменена. По его словам, проблема в том, что о предполагаемой встрече в администрации области даже не знали.

Как пояснила руководитель информационно-аналитического управления пресс-службы Елена Летичевская, никаких запросов или заявок на встречу с губернатором в администрацию не поступало. Летичевская отмечает, что у Азарова загруженный график и для того, чтобы провести встречу, ему необходимо знать о ней заранее, чтобы выделить время. К тому же в опубликованном графике визита Грудинина в Самарскую область не значится никаких бесед с губернатором.

По плану у Грудинина намечена встреча с преподавательским составом Самарского государственного университета культуры. Затем он должен посетить бункер Сталина, после чего ожидается пресс-конференция в «Холидей Инн» и поездка в Тольятти для встречи с местными жителями. КПРФ пытались изобразить гонимых властью оппозиционеров в Самарской области. Но не вышло – все требуемые помещения им были предоставлены на бесплатной основе, как положено по закону, никаких запретов не поступало. Вероятно, для этого и была придумана сорванная встреча с губернатором.