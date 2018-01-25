Екатерина Гордон собрала нужное число подписей для регистрации на выборах

Известная журналистка и активный публичный деятель Екатерина Гордон собрала довольно подписей в свою поддержку для того, чтобы ее кандидатуру официально зарегистрировали в предстоящих президентских выборах, которые пройдут в 2015 году. Об этом сообщают РИА Новости.

«Мы несем 105 тыс.…» В 11:00 мск завтра, предварительно мы согласовали. «Завтра идем их сдавать».

Телеведущая также отметила, что в процессе завтрашнего совещания ЦИК РФ она сделает некоторое «громкое заявление» по поводу собственной будущей роли в русской политике.

По нормам законодательства кандидатам от непарламентских партий для участия в выборах необходимо представить по крайней мере 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку.

Подписные листы и еще ряд документов желающий участвовать в выборах должен представить в ЦИК.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта.