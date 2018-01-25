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Экс-глава Банка Москвы задумал получить американскую визу через лоббистов


Добавлено: 25 янв 2018 в 11:24, Категория: Новости на сегодня
Экс-глава Банка Москвы задумал получить американскую визу через лоббистов

Находящийся в международном розыске экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин обратился к BGR Group с просьбой о помощи в получении визы США. Договор о найме Бородиным лоббистов размещен на официальном портале раскрытия информации о лоббировании в США. Как сообщает The Hill, в лоббистской компании этот момент комментировать отказались.

Беглый банкир сейчас находится в Лондоне, в конце ноября 2017 года он нанял BGR Group для решения «визовых вопросов». На счет BGR Group в декабре прошлого года от Бородина поступило 200 тысяч долларов.

Изданию удалось выяснить, что интересы Бородина представляет Хейли Ривз Барбур, бывший республиканский политик и экс-губернатор штата Миссисипи, и Майя Сайден, много лет поработавшая в администрации Барака Обамы.

В России Бородин и его заместитель Дмитрий Акулинин обвиняются в отмывании денег и хищении свыше миллиарда рублей. Оба скрываются за рубежом и объявлены в международный розыск. Бородину удалось получить политическое убежище в Великобритании. Он отрицает свою вину и уверяет, что его преследование носит политический характер.



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Добавлено: 25 янв 2018 в 11:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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